BANGKOK: Das von Pendlern viel kritisierte fehlende Teilstück zwischen den Bahnstationen Tao Poon und Bang Sue soll bis August 2017 fertig sein.

Premierminister Prayut Chan-o-cha nutzte dazu Artikel 44 der von den Militärs geschriebenen Übergangsverfassung, der ihm alle Macht für jegliche Beschlüsse und Maßnahmen gibt, um den Bau der nur einen Kilometer langen Strecke zwischen den Bahnhöfen der Blue- und Purple Line schnellstmöglich voranzutreiben.



Für 693 Millionen Baht beauftragt die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) die Bangkok Expressway and Metro Public Company (BEM), um die Bahnstrecke zu errichten. Während des zweijährigen Vertrags soll die BEM von der MRTA pro Jahr 52 Millionen Baht erhalten, um die Strecke zu betreiben.



Die Purple Line wird von der MRTA betrieben, die Blue Line, die weiter in die Innenstadt führt, von der BEM. Mit der neuen Purple Line sollte es Pendlern aus Nonthaburi eigentlich ermöglicht werden, ohne Unterbrechung mit der Bahn von Bang Yai in Nonthaburi nach Bang Sue in Bangkok zu fahren. Da das Teilstück zwischen der Blue- und Purple Line jedoch scheinbar in der Planung übersehen wurde, endet die Reise bisher im Bahnhof Tao Poon, was viele Bahnnutzer als Schildbürgerstreich empfinden.