Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.16

HANNOVER (dpa) - Nach dem Tod eines Streitschlichters bei einer Parkplatz-Prügelei muss sich ein 49-Jähriger von Montag an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dem Mann wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll auf dem Parkplatz vor einer Kneipe in Seelze nahe Hannover den 24 Jahre alten Streitschlichter mindestens einmal mit der Faust am Kopf getroffen haben. Das Opfer starb kurz nach der Attacke im Februar 2015. Wie sich bei der Obduktion herausstellte, hatte der 24-Jährige an einem Aneurysma im Gehirn gelitten, was nach dem Schlag zu einer nicht zu stoppenden Hirnblutung führte.

Der Prozess hatte bereits Anfang November am Amtsgericht Hannover begonnen. Der Vorwurf lautete damals fahrlässige Tötung. Nach der Vernehmung von vier Zeugen kam für den Richter allerdings auch Körperverletzung mit Todesfolge in Betracht. Deshalb wurde der Fall an das Landgericht verwiesen (238 Ds 190/16). Für fahrlässige Tötung sieht das Gesetz eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis fünf Jahre vor. Bei Körperverletzung mit Todesfolge liegt das Strafmaß bei 3 bis 15 Jahren.

Der Angeklagte hatte im Amtsgericht in einer von seiner Verteidigerin verlesenen Erklärung die Tat gestanden. Dabei gab er an, betrunken gewesen zu sein. Er könne sich an mindestens fünf bis sieben Gläser Weizenbier erinnern. Der 49-Jährige ließ erklären, er habe aus der Kneipe beobachtet, wie ein Mann gegen sein Auto getreten habe. Diesen habe er zur Rede stellen wollen. Nach Aussage der Zeugen hatte das Opfer mit dem Streit nichts zu tun, sondern wollte nur schlichten.

Für den neu aufgerollten Prozess hat das Landgericht Hannover zwei Verhandlungstage angesetzt. Zum Start am Montag sind nach Auskunft eines Gerichtssprechers drei Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Am Mittwoch könnte bereits das Urteil gesprochen werden.