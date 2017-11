Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.17

BANGKOK: Mitglieder der Aktivistengruppen „New Generation Youths Against Gambling“ und „People’s Network for Government Lottery Reform“ versammelten sich am Dienstag vor dem Regierungsgebäude in Bangkok, um die Bemühungen der Regierung gegen überteuerte Lotterielose zu unterstützen.

Sie sagten in der Zeitung „The Nation“, überteuerte Lotterielose seien in Thailand ein seit langem bestehendes Problem und würden die Akzeptanz von Korruption fördern, während Kinder und Jugendliche glauben würden, Betrug sei etwas Normales. Die Demonstranten forderten die Regierung auf, die Verbraucherrechte zu schützen und mit strengeren Strafen ernsthaft gegen die Mittelsmänner oder Urheber überteuerter Lotterielose vorzugehen.