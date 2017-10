Protest gegen Rauchverbot an Stränden

Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.17

THAILAND: Raucher unter den ausländischen Touristen und thailändischen Strandurlaubern kritisieren massiv das geplante Rauchverbot an den beliebtesten Stränden des Landes.

Erst seien Liegestühle und Sonnenschirme auf Stränden verboten worden, dann hätten die Behörden liegstuhlfreie Tage beschlossen, für Pattaya gäbe es neuerdings ein Alkoholverbot, Speisen dürften an einigen Stränden nicht mehr verkauft werden, und jetzt komme das Rauchverbot. Es vertreibe Besucher von den Stränden, minimiere die Urlaubsfreuden.

Harald aus Köln sieht durchaus die Verschmutzung der Strände durch abgebrannte Zigaretten. Das könne aber nicht allein den Rauchern angelastet werden. „Nirgendwo gibt es Behälter, in denen ich meine Glimmstängel werfen kam“, kritisiert der Deutsche. Es ist nicht bereit, stundenlang auf seine Zigarette zu verzichten. „Bisher war ich zwischen sechs und acht Stunden am Strand. Künftig muss ich wohl nach wenigen Stunden meinen Besuch abbrechen oder zum Rauchen auf die Beach Road gehen, sollte das Verbot dort nicht gelten. Ein anderer Urlauber fordert die Behörden auf, die Verleiher von Liegestühlen zu zwingen, Behälter für abgebrannte Zigaretten aufzustellen oder Aschenbecher zu verteilen. Walter, Familiennamen und Wohnort will er nicht nennen, wäre durchaus bereit, die wenigen Meter zum Behälter zu gehen. Nicht aber 30, 40 oder mehr Meter zum nächsten Mülleiner an der Beach Road. Dort würde er noch das Risiko eingehen, mit einem nicht gänzlich ausgedrückten Zigarrenstummel einen Brand zu verursachen.

Getrennte Liegestuhlbereiche für Raucher und Nichtraucher und ebenfalls alle paar Meter einen Mülleimer für den Zigarettenstummel wünscht sich Werner S. aus Berlin. Das sollte im Interesse der Urlauber machbar sein. „Ich sehe ein, dass Rauchen in Cafés, Restaurants, in öffentlichen Gebäuden, Bussen, Taxis und Flugzeugen untersagt ist, aber am Strand?“ Dort könnten Nichtraucher sich kaum belästigt fühlen. Raucher würden gerne dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Werner spricht sich für eine Änderung des geplanten Rauchverbotsgesetzes aus. Nicht Raucher, sondern Strandbesucher, die ihren Glimmstängel im Sand entsorgen, sollten bestraft werden.