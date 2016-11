Protest gegen Behandlung der Rohingya in Indonesien

Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.16

JAKARTA (dpa) - Statt einer geplanten Demonstration gegen den christlichen Gouverneur von Jakarta haben ein paar hundert Indonesier am Freitag gegen die Behandlung der Rohingya in Myanmar protestiert. «Stoppt den Rohingya-Genozid» stand auf den Protestplakaten. Die Kundgebung fand in Jakarta vor der Botschaft Myanmars statt. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt.

Nach einer Gewaltwelle sind tausende Angehörige der muslimische Minderheit in dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar in den vergangenen Tagen über die Grenze nach Bangladesch geflüchtet. Menschenrechtler machen der myanmarischen Armee schwere Vorwürfe. Soldaten hätten Häuser von Rohingya niedergebrannt und die Menschen in die Flucht getrieben. Dutzende Menschen sind dort seit Anfang November ums Leben gekommen. Die Behörden sagen, sie würden von mit Macheten bewaffneten Angreifern bedroht. Der Konflikt zwischen Buddhisten und Muslimen schwelt dort seit Jahren.

Ursprünglich hatten Hardliner eine Demonstration gegen Gouverneur Basuki Tjahaja Purnama geplant. Der Politiker hatte moniert, dass seine Gegner mit Verweis auf eine Koran-Sure versuchten, ihm eine zweite Amtszeit zu verwehren. Die Sure wird von manchen so ausgelegt, dass Muslime keinen Nicht-Muslim zu ihrem politischen Führer wählen dürfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Blasphemie gegen ihn.