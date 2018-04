Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

BANGKOK: Das Strafgericht Ratchadaphisek hat am Mittwoch acht Angeklagte wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution Minderjähriger in Mae Hong Son zu Haftstrafen zwischen acht und 320 Jahren verurteilt.

Drei führende Mitglieder des Prostitutionsrings erhielten mehr als 100 Jahre hinter Gittern - Piyawan S. (27) bekam eine 167-jährige Haftstrafe, der zweite Angeklagte Piyathas P. (31) eine 176-jährige Haftstrafe und der dritte Angeklagte, der ehemalige Polizist Senior Sgt-Major Yutthachai T. (43), eine 320-jährige Haftstrafe. Die drei Männer werden aber nicht länger als 50 Jahre hinter Gittern sitzen, da das Gesetz die Höchststrafe bei Strafsachen auf 50 Jahre begrenzt. Die anderen fünf Angeklagten im Alter zwischen 23 und 41 Jahren, darunter eine Frau, erhielten Freiheitstrafen bis zu 36 Jahren. Drei Angeklagten wurde eine Kaution verweigert, sie wurden in Untersuchungshaft genommen, während die anderen gegen eine Kaution freigelassen wurden.

Der Fall kam im Vorjahr ans Licht, weil die 43-jährige Mutter eines jugendlichen Opfers eine polizeiliche Beschwerde eingereicht hatte. Sie blieb hartnäckig, selbst als es in den Untersuchungen sechs Monaten lang keine Fortschritte gab. Letztlich wandte sich die Mutter an die Medien. Mehrere Staatsbeamte wurden in der Folge für den Kauf von Sex bei minderjährigen Mädchen in den Skandal verwickelt.