Prominenter Journalist in Myanmar wieder frei

Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.17

YANGON (dpa) - In Myanmar ist einer der prominentesten Journalisten des südostasiatischen Landes nach einem Tag Haft wieder frei.



Der Chefredakteur des Online-Portals «Myanmar Now», Swe Win, konnte das Gefängnis der zweitgrößten Stadt Mandalay am Montag wieder verlassen, wie einer seiner Kollegen mitteilte. Allerdings soll er am Montag nächster Woche vor Gericht erscheinen, weil er einen einflussreichen buddhistischen Mönch kritisiert hatte.

Swe Win war nach Angaben seines Anwalts am Sonntagabend verhaftet worden, als er in ein Flugzeug nach Thailand steigen wollte. Die Behörden hätten dies mit Fluchtgefahr begründet. Ihm wird zur Last gelegt, einen Facebook-Eintrag weiterverbreitet zu haben, in dem dem Mönch Wirathu vorgeworfen wurde, den Mord an einem muslimischen Rechtsanwalt gutzuheißen. Daraufhin stellten Anhänger des Mönchs von der ultranationalistischen Bewegung Ma Ba Tha Strafanzeige gegen den Journalisten. Grundlage dafür ist ein umstrittener Artikel im Telekommunikationsgesetz. Der Fall hatte Ende Januar in Myanmar, dem ehemaligen Birma, großes Aufsehen erregt.

Myanmar mit seinen etwa 54 Millionen Einwohnern ist ein mehrheitlich buddhistisches Land. Seit vergangenem Jahr führt Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die ebenfalls Buddhistin ist, die Regierungsgeschäfte. Das Militär, während dessen Diktatur die 72-Jährige viele Jahre in Hausarrest saß, ist weiterhin an der Regierung beteiligt.