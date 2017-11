Von: Björn Jahner | 19.11.17

PATTAYA: Nicht nur Urlauber und Residenten, auch die Sonnenschirm- und Liegestuhlvermieter am Stadtstrand an der Beach Road, beklagen den katastrophalen Zustand des Strandes und der an vielen Stellen weit auseinanderklaffenden Flaniermeile.

Wie in jedem Jahr, knabberten im September und Oktober Monsun-Wellen an der Strandpromenade: übrig blieben einmal mehr geborstenes Verbundsteinpflaster, gemeingefährliche Betontrümmer und bizarr in die Luft ragende Eisenstangen. Wahrlich keine perfekten Voraussetzungen, für einen entspannten Badeurlaub, weshalb die Betreiber der Strandparzellen im Hinblick auf die anstehende touristische Hochsaison an die Stadtverwaltung appellieren, auf Worte endlich Taten folgen zu lassen.