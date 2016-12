PATTAYA: Eine Vorhersage auf die Zukunft des Immobilienmarktes in Pattaya gestaltet sich als schwierig, nachdem die Nachfrage ausländischer Käufer eingebrochen ist, warnt das Immobilienberatungsunternehmen Knight Frank Thailand. Auch Projektentwickler reagieren sensibler und haben die Lancierung neuer Condominien im Seebad in der ersten Jahreshälfte 2016 deutlich verlangsamt. Lediglich 182 neue Einheiten wurden in diesem Zeitraum auf den Markt gebracht, womit das Wohnungsangebot auf 60.696 Units gestiegen ist, berichtet die „Bangkok Post“.

