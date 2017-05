BANGKOK: Das meteorologische Amt in Bangkok sagt den Beginn der Regenzeit für Ende Mai voraus.

Im Gegensatz zum Vorjahr, rechnen die Meteorologen mit normalen Regenfällen und genügend Wasser für die Landwirtschaft, da Thailand in diesem Jahr nicht unter den Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño leiden wird.

Der Leiter des Amts, Wanchai Sak-udomchai, informierte am Montag, dass die Regenfälle in diesem Jahr milder ausfallen, so dass es zu keinen Hochwasserkatastrophen kommt, jedoch ausreichen werden, um Dürre auf den Feldern zu verhindern.

Wanchai folgend, sollen die Niederschläge zu Beginn der Monsunzeit, Ende des Monats, stärker ausfallen als normal, im September und Oktober hingegen deutlich abschwächen.

Für die nächsten Tage sagt Wanchai heftige Stürme und Starkregen für den Norden voraus, in anderen Regionen des Landes kann es zu Wärmegewittern mit Regenfällen kommen.

Sturmwarnungen wurden für nachfolgende Provinzen ausgesprochen: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Lamphun, Lampang, Tak, Phichit, Sukhothai und Kamphaeng Phet.