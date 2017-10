Prinz Charles meidet Myanmar

YANGON: Prinz Charles und seine Gattin Camilla haben in letzter Minute einem Besuch des von gewaltsamen Konflikten geplagten Myanmar eine Absage erteilt.

Für die offizielle Reise des Kronprinzen und seiner Gemahlin durch ehemalige britische Kolonien in Asien, sei zunächst auch eine Visite im ehemaligen Birma geplant gewesen, aber letztlich aus dem offiziellen Programm gestrichen worden, berichtete die britische Zeitung The Guardian. Charles und Camilla werden am 31. Oktober zunächst zu einem offiziellen Besuch in Singapur erwartet. Von dort geht es weiter nach Malaysia und Indien. Im 19. Jahrhundert fiel das damalige Königreich Birma nach mehreren Kriegen unter britische Herrschaft und wurde bis zur Unabhängigkeit 1948 Teil von Britisch-Indien.