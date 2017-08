Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.17

MANILA (dpa) - Auf den Philippinen ist ein katholischer Priester wegen Sex mit einer Minderjährigen festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der 55 Jahre alte Priester angeblich den Teenager bereits mehrmals über einen Zuhälter bestellt. Die Mutter des Mädchens hatte den Zuhälter angezeigt, so die Polizei. Bei einer Polizeiaktion sei der Priester am Freitag festgenommen worden, als er das Mädchen in ein Motel brachte.

Gegen den Priester wurde Anzeige wegen Menschenhandels erstattet. Die zuständige Diözese von Antipolo sagte ihre volle Kooperation mit den Ermittlungen zu. Etwa 80 Prozent der 100 Millionen Philippiner sind katholisch, die Kirche hat großen Einfluss.