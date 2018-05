Von: Michael Lenz | 25.05.18

MANILA: Als „brutalen Mord“ verurteilt die Bischofskonferenz der Philippinen das Attentat auf einen 37 Jahre alten Priester.

Mark Ventura war am letzten Aprilsonntag von einem maskierten Mann bei der Segnung von Kindern in einer Turnhalle in Gattaran auf der philippinischen Hauptinsel Luzon erschossen worden. Ventura ist auf den Philippinen der zweite katholische Priester seit Dezember 2017, der einem Mordanschlag zum Opfer fiel. Beide Priester hatten sich für die Rechte der Ureinwohner, Bauern und Armen eingesetzt. Die Philippinen gelten weltweit als eines der gefährlichsten Länder für Menschenrechtler, Umweltaktivisten und kritische Journalisten. Die meisten der „außergerichtlichen Tötungen“ werden nie aufgeklärt.