Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 06.10.16

AYUTTHAYA: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat am Mittwoch Flutopfern im Bezirk Sena von Ayutthaya Lebensmittelsäcke verteilt und ihnen versichert, dass die Regierung alles unternimmt, um den Menschen zu helfen.

General Prayut hat Hunderte von Flutopfern am Tempel von Wat Bot Lang in Ban Phae getroffen und sie aufgefordert, beim steigenden Wasser geduldig zu bleiben. Jede Regenzeit werden die Häuser der Menschen im Bezirk Sena unter Wasser gesetzt, nachdem Wasser vom Chao-Phraya-Stausee in der nahe gelegenen Provinz Chai Nat in den Chao Phraya Fluss abgelassen wird.

General Prayut sagte, dass er zum Sena-Bezirk gegangen ist, weil er den Flutopfern persönlich erklären wollte, dass die Regierung helfen wird. Die Regierung ist daran, das Wassermanagement-System zu verbessern, um eine Wiederholung der großen Überschwemmungen von 2011 zu verhindern.

Die Regierung ist auch bereit, den Flutopfern Entschädigungen zu bezahlen. Aber der Ausschüttungsprozess kann zeitaufwendig sein. Er hoffe, dass die Menschen dies verstehen, sagte der Premierminister.