Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

Foto: The Nation

SAMUT PRAKAN: Zum monatelangen Gezerre um die Verhaftung des ehemaligen Abtes Phra Dhammachayo vom Wat Dhammakaya hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha vor den Medien deutliche Worte gefunden: Das Gesetz sei Gesetz.

Was auch immer illegal sei, müsse entsprechend behandelt werden. Das sei ein normaler Vorgang. Wenn es einen Gerichtsbeschluss, einen Haftbefehl oder einen Durchsuchungsbeschluss gebe, müssten diese umgesetzt werden. Prayut sieht keine Notwendigkeit für zusätzliche Anweisungen. Die Verhaftung des Mönchs sei eine Angelegenheit der Justiz. Der Premier stellte weiter fest, er wolle bei dem Dhammakaya-Problem keinen inneren Konflikt unter Buddhisten sehen.

Die ermittelnde Polizeieinheit, das Department of Special Investigation (DSI), ließ am Dienstag einen weiteren Tag verstreichen, ohne, wie angekündigt, den gesuchten Mönch festzunehmen. Die in Bereitschaft stehenden Tausenden Polizeibeamten wären auf dem Gelände des Tempels auf rund 10.000 Anhänger der Dhammakaya-Sekte gestoßen. Innenminister Anupong Paochinda hat dem DSI seine volle Unterstützung bei der Suche nach dem ehemaligen Abt zugesagt.

Dieser soll wegen Geldwäsche und des Besitzes von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) und der Inbesitznahme öffentlicher Grundstücksflächen angeklagt werden.