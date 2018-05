BANGKOK: Premchai Karnasuta, CEO des Baukonzerns Italian-Thai Development, wies am Montag zusammen mit seiner Frau Kanitha und ihrem engen Mitarbeiter Wandee Sompoom vor einem Richter am Strafgericht Ratschadapisek die Anklage wegen illegalem Besitz von afrikanischen Elfenbeinstoßzähnen zurück.

Alle drei bestritten jegliches Fehlverhalten und wurden gegen Kaution von jeweils 300.000 Baht entlassen. Premchai erhielt vom Gericht die Erlaubnis, vom 10. bis 11. Mai eine zweitägige Geschäftsreise nach Indien zu unternehmen. „Ich habe alle Anklagen bestritten“, sagte Premchai nach seinem Auftritt vor Gericht. Der Richter ordnete eine weitere Überprüfung der Beweise und Zeugen an.

Die Elfenbeinzähne wurden zusammen mit 43 Waffen in Premchais Haus in Bangkok beschlagnahmt. Premchai sieht sich sieben Anklagen in Bezug auf Wilderei in einem Schutzgebiet in der Provinz Kanchanaburi ausgesetzt. Dort wurde er vor Monaten mit drei Männern und dem Kadaver eines schwarzen Leoparden und anderer toter Tiere entdeckt. Seine Frau Kanitha hatte das Elfenbein, das später als Stoßzähne von afrikanischen Elefanten identifiziert wurde, beim Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation registrieren lassen. Wandee wird beschuldigt, den Registrierungsantrag als Zeuge gegengezeichnet zu haben, dass die Stoßzähne von lokalen Elefanten stammten.