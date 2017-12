Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.17

BANGKOK: Bei seiner Ankunft in der Hauptstadt hat Bangkoks Bevölkerung am Sonntag Artiwara „Toon“ Kongmalai einen tollen Empfang bereitet.

Unter den Prominenten, die „Toon“ an der PTT-Tankstelle in Thawi Watthana begrüßten, war Yuenyong Opakul, Leiter der Band Carabao. Yuenyong, besser bekannt Ad Carabao, lobte „Toon“ für seine Aktion. Der Rockmusiker der Gruppe „Bodyslam“ war bereits an 27 Tagen über 230 Stunden gelaufen und hatte in dieser Zeit 422 Millionen Baht für Krankenhäuser eingesammelt. Er wird am Montag einen Ruhetag einlegen und von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha in dessen Regierungssitz empfangen. Der Premier wird „Toon“ eine Spende überreichen. Am Dienstag geht es weiter nach Suphan Buri, der Heimatprovinz des Langläufers. Der derzeitige Medienstar hatte seinen Wohltätigkeitslauf am 1. November in Yala begonnen und will am 25. Dezember nach 2.191 Kilometern Chiang Rai erreichen. „Toons“ Ziel ist, 700 Millionen Baht für elf staatliche Hospitäler einzusammeln.