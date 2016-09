Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 16.09.16

PHUKET: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat am Freitag bei Eröffnung des neuen Terminals auf dem Airport Phuket den mafiösen Strukturen auf Flughäfen den Kampf angesagt. Er bat aber um Geduld, das Ziel könne nicht über Nacht erreicht werden.



Der Premier will besonders die auf Airports illegal operierenden Taxis eliminieren. „Die Mafia hat zu gehen“, sagte er. Die Regierung werde durchgreifen, auch gegen einflussreiche Personen, die hinter der Mafia stünden. An mehreren Flughäfen des Landes hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Taxi-Mafia gebildet. Es sind aber nicht nur die illegalen Fahrer, die aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Besonders in Phuket und auf Bangkoks Internationalem Flughafen Suvarnabhumi übervorteilen Taxifahrer ihre Kunden, zumal wenn es sich um ausländische Touristen handelt. Bisher hat das Durchgreifen der Transportbehörde und weiterer staatlicher Agenturen nicht verhindern können, dass Taxifahrer ihren Wagen nur bewegen, wenn der Fahrpreis einen in ihrem Sinn überhöhten Betrag erreicht.