Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.17

Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha. Foto: The Nation

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha fliegt mit seiner Entourage vom 2. bis 4. Oktober in die USA und wird am Montag, 2. Oktober, Präsident Donald Trump treffen.

Dieser hatte den thailändischen Premier während eines Telefongesprächs am 30. April nach Washington eingeladen. Gesprächthemen werden die besonderen Beziehungen zwischen beiden Ländern und die angespannte Sicherheitslage in Asien sein. Weitere Themen sind während des Aufenthalts der thailändischen Delegation die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit, Wirtschaftsfragen, Handel und Investment. Prayut wird thailändische Wirtschaftsvertreter treffen und an einem Dinner des US-ASEAN-Wirtschaftsrates und der amerikanischen Handelskammer teilnehmen. Den Juntachef begleiten der stellvertretende Ministerpräsident Somkid Jatusripitak, Außenminister Don Pramudwinai, Innenminister General Anupong Paochinda, Handelsminister Apiradi Tantraporn und der stellvertretende Verteidigungsminister General Udomdej Sitabutr.