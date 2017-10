BANGKOK/WASHINGTON: Beim gemeinsamen Treffen im Weißen Haus in Washington stellte Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha US-Präsident Donald Trump in Aussicht, im nächsten Jahr einen Wahltermin zu nennen.

Nach dem Besuch im offiziellen Regierungssitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten erklärte Prayut gegenüber Journalisten, dass Trump nicht explizit nach einem Wahltermin gefragt hätte: „In der Tat war ich es, der die Diskussion begann und ihm versicherte, dass Thailand die ‚Roadmap' (den Fahrplan) einhält und zur Demokratie zurückkehrt. Im nächsten Jahr werden wir definitiv einen Wahltermin bekanntgeben.“ Prayut folgend, soll die Wahl innerhalb von 150 Tagen stattfinden, nachdem die vier Gesetze mit Verfassungsrang in Kraft getreten sind, die im Zusammenhang zum Wahlrecht stehen.



Auch in anderen Angelegenheiten machten beide Staatschefs Zugeständnisse. Während Trump die 184-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern lobte und sein Interesse an einer Intensivierung des Handels und der Investitionen bekundete, stellte Prayut eine stärkere Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen in Aussicht. Der thailändische Staatschef sprach zudem den Opfern der Bluttat in Las Vegas von Sonntagnacht sein Mitgefühl aus, Trump hingegen kondolierte zum Tod von Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej.