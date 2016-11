Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.16

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat am Mittwoch den Abt Phra Dhammachayo vom Wat Dhammakaya in Pathum Thani aufgefordert, sich den Behörden zu stellen und sich vor Gericht zu verteidigen.

Am Mittwoch um Mitternacht lief eine erneute Frist ab, zu der sich der Abt der Polizei hat stellen sollen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Prayut appellierte an die Öffentlichkeit, der Polizei mehr Zeit einzuräumen, mit welchem Plan sie den Haftbefehl durchsetzen will. Eine massive Operation gegen den Tempel und seinen Anhängern würde zur Konfrontation und zu Verletzten führen. An die Verantwortlichen des Tempels und an die Anhänger der einflussreichen Sekte appellierte der Premier, Polizei und Justiz nicht zu behindern. Vielmehr sollten sie den Abt drängen, sich zu stellen. Auch am Mittwoch hatten sich erneut Tausende Anhänger im Tempel eingefunden, um ein Eindringen der Sicherheitskräfte und die Festnahme des Abts zu verhindern.

Der 72 Jahre alte Phra Dhammachayo hatte sich das letzte Mal vor sechs Monaten in der Öffentlichkeit gezeigt und sich jeglicher Verhöre entzogen. Laut dem Tempel ist er schwer krank und konnte deshalb die ihm von der Polizei gesetzten Termine nicht einhalten. Das Department of Special Investigation (DSI) ermittelt gegen den Abt wegen Geldwäsche und des Besitzes von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) sowie wegen illegaler Inbesitznahme öffentlicher Flächen, so im Nationalpark Khao Yai.