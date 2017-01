BANGKOK: Nach nur einem erfolgreichen Probelauf hat Ministerpräsident Prayaut Chan-o-cha seine offene Zustimmung zum neuen Fährbetrieb zwischen Pattaya und Hua Hin erteilt.

Im Auftrag Prayuts übermittelte Regierungssprecher Sansern Kaewkamnert der Betreiberfirma Royal Passenger Liner Co. seine Glückwünsche. Gleichzeitig rief er die verschiedenen Ministerien auf, so das Kommunikations- und Tourismusministerium, den neuen Service zu unterstützen, damit dieser auch in Zukunft erfolgreich betrieben werden kann. Sansern betonte, dass die neue Fährverbindung die Reise zwischen den beiden Touristenzielen sowohl für Thais als auch für Ausländer erleichtern würde. Die Regierung hoffe, so Sansern, dass beide Destinationen finanziell von dem neuen Service profitieren werden.

