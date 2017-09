Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Auf ihrer Flucht aus Thailand soll die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra am 23. August mit Autos von Bangkok zur Grenzstadt Aranyaprathet gebracht worden und dann, um Grenzposten zu umgehen, durch das Kasino nach Kambodscha entkommen sein.

Das hat der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan am Freitag mitgeteilt. Zuvor hatte die Polizei drei Beamte festgesetzt und mehrere Stunden verhört. Diese Polizisten sollen Yingluck die Flucht ermöglicht haben. Laut dem stellvertretenden nationalen Polizeichef General Srivara Ransibhramanakul haben sie gestanden, mit einem Fahrzeug die ehemalige Premierministerin zur Grenze gebracht zu haben.

Die drei Beamten wurden nach der Vernehmung auf freien Fuß gesetzt und auf einen inaktiven Posten im Hauptquartier der Polizei versetzt. Ihnen kann keine Straftat zur Last gelegt werden, weil am Tag der Autofahrt gegen Yingluck Shinawatra kein Haftbefehl vorlag. Prawit sagte weiter, bei der Ankunft an der Grenze seien alle Übergänge geschlossen gewesen.

Nach der Beschlagnahme eines Toyota Camry als mögliches Fluchtfahrzeug suchen die Ermittler nach einem Mercedes-Benz als zweites Fahrzeug. Dieses Auto soll vom Wohnhaus Yinglucks bis nach Min Buri benutzt worden sein.