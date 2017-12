Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.17

BANGKOK: Nach unbestätigten Nachrichten soll der von General Prawit Wongsuwan getragene wertvolle Ring eine Erbschaft von seiner Mutter sein, und die zig Millionen Baht teure Uhr will er von einem Geschäftsfreund geliehen haben.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminister will sich am Dienstag gegenüber der Nationalen Antikorruptionskommission (NACC) erklären. In einem erläuternden Brief will er zu seinem kontroversen Besitz der hochwertigen Uhr und des Diamantrings Stellung nehmen, verlautet aus dem Umfeld von Prawit.

Preecha Suwannathat, ein ehemaliges Mitglied der Anti-Korruptions-Kommission, sagte nach einem Bericht der „Nation“, es wäre für Prawit schwierig, die Herkunft der Uhr zu rechtfertigen, wenn er sie wirklich von einem Freund ausgeliehen hätte. "Das klingt einfach zu einfach", so Preecha. In diesem Fall müsse er seinen Freund mitbringen, um seinen Anspruch zu bestätigen. Dieser Freund müsse die Wahrheit sagen, wenn er sich nicht schuldig machen wolle, dem NACC falsche Informationen geliefert zu haben. Und wenn dieser Freund ein Beamter sei, müsse auch er untersucht werden.

In der letzten Woche hatte die NACC Prawit 30 Tage gegeben, um den Besitz der zwei extravaganten Gegenstände zu rechtfertigen. Prawit hatte bei seiner Ernennung zum stellvertretenden Ministerpräsidenten im Jahr 2014 weder die teure Uhr noch den Ring als Vermögenswerte angemeldet.