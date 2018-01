Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.18

Prawit Wongsuwan. Foto: The Nation

BANGKOK: Sollte er von der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission (NACC) schuldig gesprochen werden, will Prawit Wongsuwan als stellvertretender Ministerpräsident und Verteidigungsminister zurücktreten.

Das hat der General am Dienstag angekündigt. Die NACC werde den Fall überprüfen, und er habe nichts falsch gemacht, sagte er weiter. In der „Watchgate“-Affaire hat in den letzten Tagen der öffentliche Druck auf Prawit zugenommen, seine Ämter niederzulegen. Der General ist seit dem Militärputsch im Mai 2014 stellvertretender Premier und zugleich Verteidigungsminister. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha sieht allerdings derzeit keinen Grund für einen Rückzug seines Stellvertreters. Laut der Facebook-Seite CSL LA sind auf Fotos von Prawit Luxusuhren im Gesamtwert von über 30 Millionen Baht zu erkennen. Dieser Betrag sei weitaus höher als sein Einkommen seit Mai 2014. Der General hatte damals bei der Nennung seines Vermögens weder die Luxusuhren noch seinen wertvollen Diamantring angegeben. Damit soll er gegen Vorschriften verstoßen haben.