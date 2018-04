Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.18

BANGKOK: Der stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan befindet sich nach einer Herzoperation im Urlaub.

Laut Generalmajor Kongcheep Tantravanich, Sprecher des Verteidigungsministeriums, hatte General Prawit eine koronare Bypass-Operation. Jetzt sei er im Urlaub und werde „an einem Tag nach Songkran“ wieder in seinem Büro erscheinen. Es gehe ihm gut, er gehe zu Nachuntersuchungen, heißt es bei „Khao Sod“. Prawit steht seit Monaten in der Kritik, weil er mit Dutzenden Luxusuhren und einem diamantenen Ring im Wert von zig Millionen Baht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Als er nach dem Militärputsch im Mai 2014 stellvertretender Premier wurde und sein Vermögen offenlegen musste, hatte er weder Uhren noch Ring aufgelistet. Inzwischen hat der General angeben, die Luxusuhren von einem verstorbenen Freund erhalten zu haben, der Ring soll ihm seine Mutter vererbt haben. Prawit hält den „Watch-Gate-Skandal“ für beendet. Das wird in der Öffentlichkeit anders gesehen, schließlich hat sich der Minister offenbar bei Offenlegung seines Vermögens strafbar gemacht.