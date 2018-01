Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

BANGKOK: Der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan hat allen Fußball-Fans zugesagt, alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft in Russland vom 14. Juni bis zum 13. Juli würden live auf Free TV gezeigt.

In seiner Eigenschaft als Präsident des Olympischen Komitees sagte Prawit, die staatliche Lotteriegesellschaft (GLO) und mehrere private Unternehmen würden von Infront Sports & Media in Singapur die Übertragungsrechte kaufen. Genannt werden die CP Group, Gulf Energy Development, King Power, Bangchak Corporation, Thai Beverage und BTS Group Holdings Plc. Die GLO will ihren Beitrag aus dem Sozialfonds finanzieren. Die Übertragungsrechte belaufen sich auf 1,5 Milliarden Baht.