CHIANG MAI: Um Jugendliche stark gegen Drogen zu machen, ließen sich kürzlich Soldaten des 36. Ranger-Regiments von einheimischen Teenagern bei der Vernichtung mehrerer Opiumplantagen im Omkoi-Distrikt in der Provinz Chiang Mai begleiten.

Aufgespürt und zerstört wurden drei Farmen, in denen Schlafmohn angebaut wurde, aus dessen Samenkapseln Rohopium gewonnen wird, eine Grundsubstanz zur Herstellung von Diacetylmorphin, dem Heroin.



Die Aktion zielte darauf ab, die Jugendlichen über die Gefahren von Rauschgift aufzuklären und sie für Drogenmissbrauch in der Gesellschaft zu sensibilisieren. Im Anschluss verteilten die Ranger Spenden wie Decken und andere Konsumgüter an die Einwohner der Bergdörfer. Sie appellierten an die Menschen, ihre Augen stets offen nach illegalen Aktivitäten zu halten und dem Drogenkonsum in ihren Gemeinschaften entgegenzuwirken.



Dem „National News Bureau of Thailand“ (NNT) folgend, gelang es den Rangern des 36. Regiments bereits, Opiumfelder auf einer Fläche von 463 Rai zu zerstören. Die meisten befanden sich in abgelegenen Tälern in der Bergen des hohen Nordens.