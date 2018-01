Von: Michael Lenz | 20.01.18

NAYPYIDAW: Zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit rief Myanmars Präsident zur Reform der Verfassung auf.

„Weil wir dabei sind, .... die Demokratische Föderale Republik aufzubauen, müssen wir alle zusammen an der Schaffung einer angemessenen Verfassung für das Land arbeiten“, sagte Präsident U Htin Kyaw am 4. Januar zum 70. Unabhängigkeitstag. In der 2008 unter der damaligen Millitärjunta durch eine manipulierte Volksabstimmung verabschiedeten Verfassung wird der Armee ein Viertel der Parlamentssitze sowie das alleinige Recht zur Besetzung der Ministerien für Inneres, Verteidigung und Grenzschutz garantiert. Myanmar war unter seinem alten Namen Birma von 1886 bis 1948 Teil von Britisch-Indien.