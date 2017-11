Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.17

BANDA ACEH (dpa) - In Indonesien ist eine Rettungsaktion für gestrandete Pottwale nur teilweise geglückt. Von zehn am Montag gestrandeten Tieren starben vier, wie die Naturschutzorganisation WWF auf Twitter mitteilte. Die Meeressäuger waren am Ujong Kareung-Strand nahe der Provinzhauptstadt Banda Aceh im Nordwesten des Landes auf Grund geraten.

Naturschützer, Militär, Hafenbehörde und weitere Helfer bemühten sich unter anderem von Booten aus, die Tiere wieder in tieferes Wasser zu bringen. Einige kehrten jedoch zum Strand zurück. Von den verstorbenen Tieren hätten zwei Verletzungen erlitten, einer sei an Korallen hängengeblieben, hieß es.