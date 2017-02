BANGKOK: Die Künstler des Thailand Creative & Design Centers (TCDC) haben eine Postkartenserie zu Ehren des verstorbenen Monarchen, Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadejs, entworfen, die am Dienstag, 21. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

In Kooperation mit der Thai Printing Association wurden 50.000 Postkarten gedruckt, mit denen der Vater der Nation und seine sozialen Projekte gewürdigt werden. Kreiert wurden neun verschiedene Postkarten mit unterschiedlichen Grafikdesigntechniken, die am 21. Februar kostenlos als Set im TCDC-Hauptquartier (The Grand Postal Building) in der 1160 Charoenkrung Road von 10.30 bis 17 Uhr erhältlich sind.