Von: Björn Jahner | 24.12.17

PATTAYA: Das Thai Garden Resort an der North Pattaya Road in Pattaya hat das Qualitätszertifikat für Desinfektionssicherheit 2018 erhalten.

Am 30. November überreichte Dr. Josef Konrad von Silkwaters München (Deutschland) die begehrte Auszeichnung an das Managementteam und bestätigte damit die Erfüllung der deutschen Qualitätsnorm DIN 19643 für öffentliche Swimmingpools, die den höchsten Standards der Welt entspricht. Nur Reinigungsmethoden und Chemikalien, welche von der Weltgesundheitsorganisation und den relevanten deutschen Organisationen genehmigt sind, werden im 63 Meter langen Lagunenpool des Thai Garden Resorts angewandt. Um diese strengen Normen und Standards für seine Gäste zu erfüllen, setzte sich das Thai Garden Resort mit Dr. Josef Konrad, CEO von Silkwaters, in Verbindung. So wird die Qualität des Poolwassers fünfmal pro Tag mit den neusten Messinstrumenten geprüft und die Werte an Silkwater übermittelt. Infos: www.thaigarden.com.