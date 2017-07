SAMUT SONGKHRAM: Von Montag, 7. August bis Mittwoch, 9. August wird in Samut Songkhram in der Zentralregion von Thailand wieder das jährliche Pomelo-Festival ausgerichtet.

Die Feierlichkeiten finden an allen Veranstaltungstagen von 9 bis 19 Uhr vor der City Hall statt. An vielen Marktständen werden frische Pomelos aus 65 Plantagen der Provinz zum günstigen Preis angeboten sowie lokales Kunsthandwerk und OTOP-Produkte („One Tambon One Product“).

Samut Songkhram ist für die Khao-Yai-Pomelo (khao yai = weiß und groß) landesweit bekannt, eine Sorte, die sich durch ihren unverwechselbaren süßsauren Geschmack auszeichnet.

Infos erteilt das Lokalbüro der Thailändischen Fremdenverkehrsbehörde (TAT), Tel.: 034-752.847/8.