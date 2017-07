Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.17

OBERHOFEN: Urs Alfred Hofer, den meisten Menschen besser bekannt als Polo Hofer, ist tot.

Er starb schon am letzten Samstag in Oberhofen am Thunersee, wie seine Familie am Montagabend mitteilte. Bereits im Jahr 2016 war bekannt geworden, dass er an Lungenkrebs erkrankt war, 2007 musste sich der Sänger ein bösartiges Karzinom am Stimmband entfernen lassen.

Der 1945 in Interlaken geborene Hofer war ein Schweizer Mundartrock-Sänger. In den 1970er- und 1980er-Jahren machte er auf schweizerdeutsch gesungene Rock- und Popmusik populär. Unvergessen bleiben seine Veröffentlichungen mit der von ihm mitgegründeten Band „Rumpelstilz“. Eingängige Songs wie «Kiosk» und «Teddybär» und echte Klassiker wie «D Rosmarie und i» oder «Die gfallene Ängel» machten Hofer zur Kultfigur.

Polo Hofer, der mit der Künstlerin Alice Hofer verheiratet war, wirkte aber auch als Schlagzeuger, Dichter, Maler, Veranstalter und Schauspieler. Im Schweizer Radiosender DRS 3 moderierte er in den Jahren 2008 bis Juli 2011 seine eigene Radiosendung „Pop, Perlen und Polo“, in der er Musik vorstellte, die ihm am Herzen lag. Er hinterlässt eine trauernde Familie und eine überaus treue Fangemeinde.