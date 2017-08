Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.17

BANGKOK: Ein belgisches Paar hat nach seiner Rückkehr aus Thailand auf der belgischen Botschaft in Bangkok Anzeige mit dem Inhalt erstattet, es sei am letzten Urlaubstag von mehreren Polizisten ausgeraubt worden.

Wie das Algemeen Dagblad berichtet, schlenderte das Paar am 10. August vor seinem Rückflug nach Belgien in Bangkok, als es von einem Polizisten auf dem Motorrad angehalten wurde. Kurz darauf waren sie von sechs bis sieben uniformierten Männern umgeben, die alle wie Polizisten aussahen. Weiter berichten die Belgier, sie seien mit einem Taxi zu einer Polizeiwache und dort in einen „dunklen Raum“ gebracht worden.

Der Frau wurde ihre goldene Halskette abgenommen, dann sollten sie 40.000 Baht herausrücken. Das Paar wurde von den sieben Männern bedroht: Sollte es nicht zahlen, würden sie Gewalt anwenden. Nach einer Stunde händigten die Belgier den Männern 100 Euro aus, ihr letztes Geld. Der 28 Jahre alten Frau wurde die Halskette zugeworfen, sie war eine Fälschung. Wenige Stunden später flog das Paar in seine Heimat zurück.