Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

DRESDEN (dpa) - Spürbare Fairness haben Detlev G. und sein Verteidiger beim zweiten Prozess im makabren Fall Gimmlitztal ausgemacht. 2015 war der Kriminalbeamte aus Sachsen wegen Mordes zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er einen Geschäftsmann aus Hannover getötet, zerstückelt und die Leiche vergraben haben soll. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das ungewöhnliche Urteil aber auf und verwies den Fall zurück. Nun zeigt sich, ob sich die Berufung für den suspendierten Beamten auszahlt. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird das neue Urteil erwartet.

Der Angeklagte Detlev G. hat sich dem neuen Prozess am Landgericht Dresden wegen Mordes und der Störung der Totenruhe nicht so verwehrt wie bei der Premiere. Die Spanne liegt für den 58-Jährigen zwischen Freispruch und lebenslanger Haft.

Noch einmal wurde seit Anfang November die bizarre Geschichte durchleuchtet: Wojciech S., ein Geschäftsmann aus Hannover, fuhr Anfang November 2013 nach Dresden. Es ist die letzte Reise eines Mannes, der angeblich seit seiner Jugend die makabre Fantasie hatte, sich «schlachten» und verspeisen zu lassen. Auf einer Kannibalenseite im Internet war der 59-Jährige auf den Angeklagten gestoßen. Der Schriftsachverständige mit Sadomaso-Vorliebe träumte seinerseits davon, eine Leiche zu zerstückeln. Er holte Wojciech S. vom Bahnhof ab und fuhr mit ihm in seine Pension im Gimmlitztal im Osterzgebirge. Kurz darauf ist der Geschäftsmann tot, G. zerstückelt die Leiche und vergräbt die Teile im Garten hinter dem Haus.

Drei Jahre nach Bekanntwerden des grausigen Falles versuchten Richter und Schöffen nun erneut zu klären, ob der Polizist mit Doppelleben den Mann aus Niedersachsen auch getötet hat. Detlev G. bestreitet das. Im seinem letzten Wort vor Gericht bedauerte er am vergangenen Donnerstag die Zerstückelung der Leiche und räumte eine Mitschuld ein. «Ich will mich nicht schuldfrei reden. Ich bin mitverantwortlich», sagte der vom Dienst suspendierte Kripo-Beamte. Doch was das Sterben von Wojciech S. anbelangt, pochte er auf seine Unschuld: «Glauben Sie mir: Ich bin kein Mörder. Ich habe ihn wirklich nicht getötet», wandte er sich fast schon beschwörend an den Vorsitzenden Richter Hans Schlüter-Staats.

Im April 2015 war G. wegen Mordes verurteilt worden - das Strafmaß von achteinhalb Jahren Haft aber war ungewöhnlich. Die Richter sahen im unbedingten Todeswunsch des Geschäftsmanns einen außergewöhnlichen Umstand und nahmen von dem bei Mord üblichen «lebenslang» Abstand. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil ein Jahr später auf.

Nach Ansicht des BGH ist bei einer Verurteilung wegen Mordes die Höchststrafe fällig. Deshalb wurden erneut Zeugen und Gutachter gehört und vor allem die von G. behauptete Selbsttötung geprüft. Staatsanwalt Andreas Feron ist überzeugt, dass G. ein Mörder ist. Er forderte eine lebenslange Haftstrafe. Verteidiger Endrik Wilhelm plädierte auf Freispruch.

Wie schon im ersten Prozess fehlten ein Nachweis, dass der Angeklagte den 59-Jährigen tötete, ebenso wie ein Nachweis, dass dieser selbst Hand anlegte. Laut rechtsmedizinischem Gutachten wurde der Mann erdrosselt. Der angeklagte Kriminalbeamte hatte nach seiner Festnahme zunächst angegeben, seinen Gast auf dessen Wunsch hin getötet zu haben. Kannibalistische oder sexuelle Motive bestritt er.