Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.18

BANGKOK: Ein Verkehrspolizist aus der Wache Lumphini wurde vom Dienst suspendiert, weil er einem Kanadier Drogen unterschoben und Geld erpresst haben soll.

Ihm stehen jetzt ein strafrechtliches Verfahren und eine Disziplinaruntersuchung bevor. Der 46-Jährige wurde am Montag im Bezirk Sathorn verhaftet. Er war im Besitz von 0,5 Gramm der Droge „Ice“. Festgenommen wurde in der Wohnung weiter ein 37-jähriger Thai, der bei der Erpressung geholfen haben soll. Ein Urintest ergab, dass beide Rauschgift konsumiert hatten.

Der 25-jährige Kanadier, der in Thailand als Fremdsprachenlehrer arbeitet, hatte auf der Polizeiwache ausgesagt, von einem gutaussehenden Mann über Facebook angelockt worden zu sein. Er hatte ihn am Sonntag in seiner Wohnung treffen sollen. Stattdessen erschien der Polizist vor seiner Tür. Der Beamte drang in die Wohnung ein, unterstellte, der Kanadier sei im Besitz von Drogen und forderte Geld. Der Ausländer schaffte es, zu fliehen und die Polizeistation im Bezirk Thung Mahamek aufzusuchen. Der Polizist soll bereits mehrfach versucht haben, über gefälschte Drogendelikte Geld zu erpressen.