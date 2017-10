Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.17

PATTYA: Auf der Polizeistation Banglamung hat ein Beamter einen wegen einer Drogenstraftat verhafteten Mann in die Freiheit entlassen.

Der 24-jährige Mann war mit der Droge „Ice“ erwischt worden und auf der Wache in eine Zelle eingesperrt worden. Als er mit einem Polizeiwagen zum Gericht gebracht werden sollte, stieg er vor der Polizeistation in eine Limousine, in der zwei attraktive Frauen saßen, berichtet „Tnews“. Als Beweis tauchten auf Line Fotos auf, die angeblich Polizeibeamte gepostet hatten. Der Leiter der Provinzpolizei in Chonburi, Seesak Srisrirong, bemühte sich umgehend nach Pattaya, um den Fall aufzuklären. Nach einer Krisensitzung soll er kommentarlos nach Chonburi zurückgekehrt sein. Banglamungs Polizeichef Jakthip Paraphanthakun hatte zugeben müssen, einer seiner Beamten habe den Inhaftierten fliehen lassen. Gegen ihn wurde eine Untersuchung eingeleitet.