Foto: The Nation

BANGKOK: Auf den überschwemmten Straßen Bangkoks ist ein Polizist auf Fischfang gegangen.

Fotos von dem Beamten, der vor dem Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei auf der Rama I Road zwei Welse fing, entwickelten sich in Rekordzeit zum Facebook-Hit. Sie wurden auf der Facebook-Seite @Fm91 Trafficpro mit dem Kommentar veröffentlicht: „Sie sollten selbst sehen, wie schwer es regnet. Selbst Fische aus den Entwässerungsrohren genossen das Schwimmen im Regen vor dem Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei“. Langanhaltende Starkregenfälle sorgten am Freitag und Samstag in Bangkok für große Überschwemmungen. Fm91 Trafficpro ist ein Radiosender, der von der Polizei betrieben wird und vor Verkehrsbehinderungen und Gefahren warnt.