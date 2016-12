Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit Beginn der „sieben gefährlichen Tage” zu den Feiertagen über Neujahr wird ab Donnerstag landesweit die Zahl der Kontrollstellen erhöht, und alkoholisierte Fahrer werden aus dem Verkehr gezogen.

Der Militärrat NCPO hat, wie im Vorjahr, Soldaten, Polizei und Mitarbeiter lokaler Behörden zu Kontrollen auf den Haupt- und Nebenstraßen angewiesen. Zwischen dem 29. Dezember und 4. Januar soll die Sicherheit der Motorisierten und der Feiernden zum Neuen Jahr erhöht werden. Wer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr erwischt wird, wandert in eine Zelle, sein Fahrzeug wird konfisziert. Erst nach den „sieben gefährlichen Tagen“ wird es dem Besitzer wieder ausgehändigt. In Thailand gilt bei Alkohol im Straßenverkehr der Grenzwert 0,5 Promille.

Im Jahr 2015 hatte es über Neujahr 341 Tote und 3.117 Verletzte gegeben, im Vorjahr fiel die Bilanz mit 380 Todesopfern und 3.505 Verletzten noch schlimmer aus. Die Behörden hoffen, diesen Trend diesmal zu stoppen. Der NCPO erwartet von Veranstaltern sichere Eingänge, ausreichend Notausgänge und Überwachungskameras. An 14 Kontrollstellen in Bangkok wird die Polizei einen Fahrzeugcheck anbieten. Motorisierte, die sich strikt an die Verkehrsregeln halten, werden mit einem 300-Gramm-Paket Reis belohnt.