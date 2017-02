KRABI: Am Donnerstag gelang der Polizei in der Südprovinz Krabi ein Schlag gegen ein einflussreiches Drogennetzwerk mit dem Namen „Add Nanon“, dessen führenden Köpfe festgenommen wurden.

Sowohl der 25-jährige Anführer der Bande, als auch zwei 25 und 28 Jahre alte Komplizen, wurden festgenommen, 40.000 Methamphetamin-Tabletten („Ya Ba“ genannt), eine Schrotflinte, mehrere Handfeuerwaffen und Munition sichergestellt.

Einem weiteren Mitglied des Netzwerkes gelang die Flucht. Die Polizei ist jedoch zuversichtlich, den 31-Jährigen, gegen den zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen wurde, aufzuspüren.

Die Beamten stürmten als erstes ein Haus im Unterbezirk Khao Phanom und nahmen dort einen 25-jährigen Mann fest, der im Besitz von drei Ya-Ba-Tabletten und einer Schrotflinte war. Er verriet den Beamten den Aufenthaltsort des Anführers des Netzwerkes, der kurz darauf in Trang im Unterbezirk Wang Phra Pang festgenommen wurde. In seinem Haus fanden die Beamten 19 Pakete, die insgesamt 38.000 Ya-Ba-Tabletten enthielten und einen Revolver. Beide Täter waren geständig, die Drogen der Kategorie 1 mit der Absicht zum Verkauf besessen zu haben. Ihnen wird zudem illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.

In Krabis Unterbezirk Thungsaithong ging den Drogenfahndern ein weiterer Mann ins Netz, der im Besitz von einem Liter Methamphetamin-Cola-Gemisch war. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurden neben dem Rauschgift ein 32-Kaliber-Revolver Kaliber mit 32 Kugeln, eine selbstgebaute Schrotflinte und ein AK47-Maschinengewehr mit 20 Schuss Munition beschlagnahmt.

Eine weitere Festnahme im Drogenmilieu gelang der Polizei in Plai Phraya, wo die Beamten einen Mann festnahmen, der im Besitz eines M16-Gewehres und Munition war.