Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.17

SCHAFFHAUSEN (dpa) - Am Tag nach der Festnahme des Kettensägen-Angreifers von Schaffhausen will die Schweizer Polizei an diesem Mittwoch (ab 10 Uhr) Näheres in einer Pressekonferenz mitteilen.



Am Dienstagabend hatte die Polizei lediglich mitgeteilt, der 50 Jahre alte Franz W. sei in Thalwil südlich von Zürich festgenommen worden. Wie der Mann die rund 60 Kilometer vom Tatort bis dorthin zurücklegte, blieb zunächst offen. Auch Einzelheiten zur Festnahme nannte die Polizei zunächst nicht.



Längere Zeit war der Mann zunächst in der Nähe des Tatorts bei Schaffhausen in Waldgebieten vermutet worden. Dort soll der psychisch auffällige Einzelgänger vor der Tat gehaust haben.

Der wegen Verstößen gegen Waffengesetze vorbestrafte Mann war nach Angaben der Polizei am Montag mit laufender Motorsäge in Schaffhausen - unweit der Grenze zu Deutschland - in eine Filiale seiner Krankenkasse gestürmt und hatte dort zwei Mitarbeiter verletzt.

Auch die deutsche Polizei hatte nach dem Mann am Montag und Dienstag Ausschau gehalten.