Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.18

BANGKOK: Die Polizei droht Demonstranten mit der Festnahme und Gerichtsverfahren, sollten sie am Dienstag, 22. Mai, dem 4. Jahrestag des Putsches, zum Regierungssitz marschieren.

Sicherheitsdienste habe ihre Besorgnis über mögliche Gewalt oder Zusammenstöße geäußert, wenn die Demonstranten bei ihrer Kundgebung den Tha-Phrachan-Campus der Thammasat-Universität verlassen und zum Regierungsgebäude marschieren. Laut dem stellvertretenden Polizeichef General Srivara Rangsibrahmanakul werden Polizei und Armee eine mögliche Intervention „einer dritten Partei“ genau im Auge behalten, die Aufruhr oder Gewalt verursachen wolle. Die Polizei ist im ganzen Land angewiesen, Sicherheitskontrollen einzurichten. Gesucht werden vor allem alle Arten von Waffen.

Srivara warnte die Gruppe, die sich als „einer dritten Partei“ bezeichnet, dass sie bei der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte das Gesetz über öffentliche Versammlungen einhalten müsse. Deren Protest auf dem Gelände der Universität sei erlaubt, aber keine Demonstration außerhalb des Campus. „People Who Want to Vote“ haben angekündigt, am Dienstag zum Regierungssitz zu marschieren. Sie wollen Premierminister Prayut Chan-o-cha auffordern, die nächsten Wahlen im November abzuhalten, wie es von ihm zuvor versprochen wurde.