Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

BANGKOK: Die Polizei hat die Dreharbeiten eines Filmteams aus Pattaya auf der Khao San Road wegen Pornografie und Erregung öffentlichen Ärgernisses gestoppt und Anzeige erstattet.

Vor dem Hintergrund der bei Rucksacktouristen beliebten Straße schritten Modelle im Bikini, und auf einem Reklameschild war „Sex Toys“ zu lesen. Das wertete die Polizei als pornografische Darstellung und beendete die Filmaufnahmen. Die Indo Bangkok Films Co. aus Pattaya hatte die Drehgenehmigung für Mittwoch und Donnerstag bei der Tourismusbehörde und der lokalen Polizeistation eingeholt und zugesagt, der Film werde Thailand promoten. Geplant waren Dreharbeiten für den indischen Film „Happy Bhag Jayegie Return“. Videos und Fotos von den Dreharbeiten wurden in den sozialen Medien geteilt und lösten scharfe Kommentare aus. Mitarbeiter der Indo Bangkok Films müssen mit einer Haft bis zu drei Jahren und/oder einem Bußgeld von 60.000 Baht rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Laut den Filmleuten spielt der Film nicht in Thailand, sondern in China, und könne daher das Image des Königsreichs nicht beschädigen. „Happy Bhag Jayegi Return“ ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Comic-Titels aus dem Jahr 2011.