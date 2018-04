PATTAYA: In einem Hotel in Südpattaya hat die Polizei Samstagnacht eine „Swinger“-Party beendet und 25 Frauen und Männer festgenommen.

An der Razzia waren Soldaten, lokale Polizisten, Immigrationsbeamte und Touristenpolizei beteiligt. Die Behörden gingen einem Hinweis nach, dass der 53 Jahre alte Besitzer eines 30-Zimmer-Hotels an der Pratamnak Road wiederholt Sex-Partys veranstaltet habe. An der Orgie nahmen laut der Polizei 14 Frauen und elf Männer aus Deutschland, den USA, Kanada, China, Malaysia, Singapur, Thailand, Kambodscha, Indien und der Ukraine teil. Die Beamten trafen alle Beteiligen nackt in einem Zimmer an und stellten Sexpillen, Sexspielzeug und Gleitcreme sicher. Als Beweis wurden zudem Kondome mitgenommen. Die Teilnehmer hatten jeweils 1.500 Baht gezahlt. Im Internet war für die Sex-Party geworben worden. Festgenommen wurde zudem der chinesische Besitzer des Hotels. Er wird sich unter anderem wegen der Sex-Party verantworten müssen, zudem betrieb er das Hotel ohne Lizenz.