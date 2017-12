Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.17

SAMUT PRAKAN: Die Polizei hat ein weithin bekanntes Mitglied der Rothemden davor gewarnt, Kalender für 2018 mit den Fotos von Thaksin Shinawatra und seiner Schwester Yingluck zu verteilen.

Anurak Jeantawanich, alias Ford Red Path, sagte „Khao Sod“, vier Beamte in Zivil seien bei ihm aufgetaucht und hätten eindringlich auf ihn eingeredet, die Kalender nicht aus der Hand zu geben. Die Polizisten hätten ihn einen Tag lang verfolgt. Der Aktivist hatte auf Facebook geschrieben, jeder, der Interesse an Kalender mit den Shinawatra-Fotos habe, könne sich an ihn wenden. 500 Kalender will Anurak von einem Mitglied der Partei Pheu Thai erhalten haben. Er glaubt, dass das Militär ihn verhaften wird, sollte er die Kalender weitergeben. Obwohl er keine Gesetze verletzt habe. Laut Oberst Winthai Suvari, Sprecher des Militärrats, liege es bei den lokalen Behörden, ob und wie sie gegen die Verteilung des Kalenders vorgehen. Der Oberst sagte nicht, die Kalender seien illegal.