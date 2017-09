Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.17

BANGKOK: Der Polizei ist mit der Verhaftung eines führenden Drogenbosses ein schwerer Schlag gegen das Rauschgift-Netzwerk gelungen.

Bei der Razzia in seinem luxuriösen Haus in der Siedlung Casa Ville Rajapruek an der Rajapruek Road stellten die Beamten Vermögenswert ein Höhe von 60 Millionen Baht sicher, so zwei Fahrzeuge und mehrere Bankbücher. Der Festgenommene hatte sich als Motorradtaxifahrer registrieren lassen.



Laut Generalleutnant Sommai Kongwisaisuk, Leiter des Narcotics Suppression Bureau, soll der Drogen-Boss auch wegen Geldwäsche angeklagt werden. Die Polizei kam ihm auf die Spur bei den Ermittlungen nach der Festnahme von Drogenhändlern, die im Besitz von einer Million Methamphetamin-Pillen und 400 Kilogramm Crystal Meth gewesen waren. Über Handys mit Prepaid-SIM-Karten soll der Verhaftete seinen Drogen-Ring geleitet und Anweisungen zum Handel mit Rauschgift im Großraum Bangkok gegeben haben. Nach jedem Gespräch vernichtete er die SIM-Karte. Er war 2004 wegen Drogendelikten festgenommen worden, aber vom Obersten Gericht im Jahr 2012 freigesetzt worden.



Zeitgleich mit der Razzia in Nonthaburi durchsuchten Polizisten 14 weitere Gebäude landesweit.