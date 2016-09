Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 18.09.16

UDON THANI: Die Polizei hat einen 20 Jahre alten Mann verhaftet, der in Udon und Nong Bua Lamphu zwei Männer bestialisch ermordet und eine 53 Jahre alte Frau attackiert hatte. Der Mann näherte sich der Frau von hinten, stach zu und stahl ihr Motorrad.



Die Polizei hatte am Wochenende die Bevölkerung im Nordosten vor dem wahnsinnigen Mörder gewarnt, die Polizei eine Großfahndung eingeleitet. Der Mann war erst vor zwei Monaten aus der Haft entlassen worden. Er hatte wegen einer Drogenstraftat eine Haftstrafe verbüßt. Er soll erhebliche mentale Probleme haben, berichtet die „Bangkok Post“.

Ihm wird zur Last gelegt, im Dorf Non Ngam einem 62 Jahre alten Mann die Kehle durchschnitten zu haben. Weiter soll er auf einem Reisfeld in Nong Bua Lamphu einen 50-Jährigen grausam ermordet haben. Laut der Polizei wurde die Leiche zerstückelt.