Polizei macht bedeutenden Drogenfund

Written by: Redaktion DER FARANG | 12/05/2018

BANGKOK: Die Polizei hat sechs Drogenkuriere verhaftet und 10 Millionen Yaba-Pillen sowie 398 Kilogramm Crystal Meth oder “Ice” im Straßenverkaufswert von einer Milliarde Baht sichergestellt.

Der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz, die städtische Polizei habe eine verdächtige Gruppe beobachtet, die offenbar Drogen transportierte. Festgenommen wurden am Donnerstag sechs Verdächtige in vier Fahrzeugen. Darin befand sich das Rauschgift. Laut dem General kamen die Drogen von der Wa-Minderheit in Myanmar nach Nordthailand, sie waren für den Süden bestimmt. Der Polizei sei der Chef der Bande bekannt, es soll sich um einen Thai handeln. Weitere Details teilte Chakthip aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mit..