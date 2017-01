Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.17

Archivbild: The Nation

BANGKOK/CHONBURI: Als Folge des verheerenden Verkehrsunfalls in Chonburi mit 25 Toten hat die Polizei am Dienstagnachmittag auf dem Highway zwischen Chonburi und Bangkok Minibusse kontrolliert und einen Van-Fahrer mit total abgelaufenen Reifen weiterfahren lassen.

Polizisten verwarnten den Fahrer, zumal die abgefahrenen Reifen jederzeit platzen konnten. Der 57 Jahre alte Fahrer versprach, am folgenden Tag neue Reifen aufziehen zu lassen. Der Van war nach Bangkok unterwegs, um dort Fahrgäste aufzunehmen. Die Beamten gaben dem Fahrer nach einem Bericht von „Daily News“ mit auf den Weg, bei der Rückkehr aus Bangkok langsam zu fahren. Im Internet hagelte es heftige Kritik am Verhalten der Beamten. Sie gipfelte in der Frage: Und wo bleibt die Sicherheit?